Названы города, куда россияне мечтают улететь на Новый год

Специалисты онлайн-сервиса Туту.ру рассказали, куда россияне мечтают отправиться на Новый год. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, эксперты проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние каникулы, сделанные с 15 сентября по 15 октября.

Выяснилось, что 75% желаемых вылетов из Москвы — в российские города, за границу — 25%.

Самые популярные маршруты — Сочи, Калининград, Петербург, Симферополь, Минводы, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

Среди зарубежных направлений самым популярным оказался Стамбул. Также россияне смотрели вылеты в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Минск, Пхукет, Ош и Нур-Султан.

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