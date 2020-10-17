В Москве кальянной грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение мер по COVID-19

В новой Москве кальян-бар «Мята Lounge» может заплатить штраф до 500 тысяч рублей или закрыться на 90 суток за нарушение мер по коронавирусу, сообщила ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора в ТиНАО Ирина Гречкина. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что специалисты проверили кальянную в поселке Коммунарка в поселении Сосенское.

«В ходе проведенного обследования установлено нарушение действующего в столице указа мэра №68-УМ в части запрета на курение кальяна в общественных местах», — сказала Гречкина.

Она добавила, что также сотрудник был без перчаток и в спущенной маске, а в зале не было разметки о соблюдении социальной дистанции. В заведении отсутствовали дезсредства, кожные антисептики и график уборки.

По итогам проверки, составлен протокол об административном нарушении по части 2 статьи 6.3 КОАП.

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