Сбер предостерег россиян от новой схемы мошенничества

Сбер рассказал о новом способе мошенничества со средствами граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, злоумышленники звонят клиенту банка и представляются работниками прокуратуры. Затем они убеждают граждан перечислить деньги на «специальный счет», принадлежащий мошеннику.

Как правило, обман происходит под предлогом якобы проводимых в отношении сотрудников банка следственных действий.

В Сбере отметили, что в текущем году количество обманов с применением методов социальной инженерии значительно выросло.

Так, за период с начала этого года организации удалось предотвратить кражи порядка 40 млрд рублей клиентов. В предыдущем году этот показатель был равен 39,7 млрд рублей.

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