Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег как бассейн без воды
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды, сообщает «Прайм».
По его словам, необходимо предоставить возможность НПФ участвовать в инвестициях на венчурном рынке.
Чубайс подчеркнул, что НПФ в России является единственным реалистичным способом «без каких-то диких революций, без каких-то немысленных обсуждений наконец-то сдвинуть проблему с мертвой точки».
Он рассказал, что ЦБ предложил НПФ размещать средства пенсионных резервов, сформированных с добровольных пенсионных взносов, в инвестиционные товарищества.
По словам Чубайса, это принципиально новая для регулятора позиция. Ранее Банк России на протяжении 8 лет не позволял инвестировать НПФ.
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