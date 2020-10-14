Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег как бассейн без воды

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды, сообщает «Прайм».

По его словам, необходимо предоставить возможность НПФ участвовать в инвестициях на венчурном рынке.

Чубайс подчеркнул, что НПФ в России является единственным реалистичным способом «без каких-то диких революций, без каких-то немысленных обсуждений наконец-то сдвинуть проблему с мертвой точки».

Он рассказал, что ЦБ предложил НПФ размещать средства пенсионных резервов, сформированных с добровольных пенсионных взносов, в инвестиционные товарищества.

По словам Чубайса, это принципиально новая для регулятора позиция. Ранее Банк России на протяжении 8 лет не позволял инвестировать НПФ.

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