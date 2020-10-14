В программу туристического кешбэка вошло более 1,5 млн предложений

В рамках второго этапа программы туристического кешбэка будет доступно свыше 1,5 млн предложений. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более 1,5 млн предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, программа туристического кешбэка, подразумевающая частичный возврат средств за отдых в России, продлится до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. В силу также вступает ряд новых условий — к примеру, теперь программа будет распространяться на туры выходного дня.

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