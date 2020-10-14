В России будут наказывать за подделку продуктов

В новом Кодексе об административных правонарушениях появится наказание за продажу и производство поддельных продуктов, включая пищевые, заявил советник министра юстиции Денис Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

В действующем КоАПе этой нормы нет, предусмотрена только ответственность за «обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок» (статья 6.33).

В Минюсте отметили, что норма будет защищать здоровья россиян и интересы добросовестных бизнесменов.

«Мы согласились с тем, что в силу важности и вредности такого рода действий следует предусмотреть отдельный, общий состав на оборот или производство фальсифицированных товаров [всех категорий]», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что по новой статье наказание будет строже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «К криптовалютам отношения не имеет»: зачем ЦБ цифровой рубль

— Кабмин не поддержал законопроект о бессрочной программе маткапитала в России

— Минфин предложил заранее предупреждать компании о блокировке счетов