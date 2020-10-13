«Ромир»: Почта банк пользуется доверием среди женщин

Почта банк входит в пятёрку самых известных российских банков, согласно опубликованным ранее данным исследования компании «Ромир».

При этом выяснилось, что именно Почта банк имеет более высокий уровень доверия среди женщин, а также у старшей возрастной группы и молодёжи: за него проголосовали по 60% респондентов.

Отмечается также, что более 76% респондентов знакомы с деятельностью финансовой организации — это один из самых больших показателей известности среди банков, участвовавших в исследовании деловой репутации.

У Почта банка большой региональный охват: более 19 тыс. точек обслуживания в 83 субъектах РФ. При этом более 80% из них расположены в небольших городах и сельской местности на базе почтовых отделений — банк есть даже в сёлах, где проживают по 100-200 человек.

Таким образом, Почта банк сделал финансовые услуги доступными фактически для всех жителям всех отдаленных уголков России.

Кроме того, Почта банк, согласно опросу «Ромира», вошёл в десятку банков с самым высоким уровнем доверия среди клиентов.

«Нам приятно, что наибольшей популярностью мы пользуемся у женщин, но, в целом, мы не удивлены», — прокомментировал итоги социологического исследования член правления, клиентский директор Почта банка Павел Тулубьев.

«60% наших клиентов — это женщины, причём большинство из них старше 40 лет. Мы связываем это с тем, что они более открыты к изменениям и улучшениям, на которые нужны деньги, поэтому чаще обращаются в банки, — отметил он. — Кстати, среди наших сотрудников тоже более 80% представительниц прекрасного пола: они чаще выбирают работу с людьми, например, на почте или в клиентских центрах».