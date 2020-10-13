В Госдуме негативно оценили идею введения налога на бездетность

Депутат Госдумы Елена Строкова сочла недопустимым принуждение россиян к рождению детей путем введения в стране налога на бездетность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, в противном случае возрастет количество нежелаемых детей у молодых родителей.

Для стимулирования рождаемости Строкова предложила расширить спектр льгот, которые дают молодым семьям новые возможности. Однако она также отметила, что сейчас не лучшее время для их введения из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Депутат подчеркнула, что такая система продемонстрировала свою успешность во времена Советского Союза.

Ранее в общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили обложить бездетных россиян дополнительным налогом.

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