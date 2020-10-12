Агрегаторы такси жалуются на нехватку водителей в Москве

Агрегаторы такси, компании Gett, «Ситимобил» и «Везет», жалуются на нехватку водителей в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на компании.

По словам гендиректора Gett в России Анатолия Сморгонского, основная проблема состоит в том, что не все водители успели вернуться из своих родных городов, куда они уехали на время пандемии. Он уточнил, что не хватает примерно 20% водителей.

Директор «Ситимобил» Виталий Бедарев также сообщил, что число водителей оставляет желать лучшего.

«Водителей меньше, чем год назад и это проблема, спрос при этом начинает постепенно опережать спрос год назад..., а водители не успевают «расти» теми же темпами», — сказал Бедарев.

Как отметила представитель сервиса «Везет» Юлия Варламова, после самоизоляции спрос вернулся к обычным показателям, но число водителей восстанавливается медленнее,

«В целом по стране нехватка перевозчиков составляет около 7%, а в Москве этот показатель составляет около 10%», — сказала она.

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