В Саратове чиновник получил 10 лет колонии за взятку в 5 млн рублей

В Саратове чиновник регионального комитета капитального строительства получил 10 лет колонии за взятку в 5 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

«Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания его виновным… Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговоренный организовал победу на торгах на поставку оборудования по госконтрактам на 68 миллионов рублей. Чиновника задержали с поличным сразу после передачи чемодана, где лежал пакет с 10 пачками по 100 купюр номиналом пять тысяч рублей в каждой.

Суд признал чиновника виновным по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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Суд признал чиновника виновным по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».