Депутаты предложили назначить выплаты родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме направили в правительство законопроект о предоставлении пособий родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Авторы проекта предлагают внести изменения в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, согласно которым застрахованные лица будут получать денежные выплаты по временной нетрудоспособности в случае если для школьника в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Пособие при этом будет предоставляться одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи ребенка за все время таких каникул.

В настоящее время застрахованные лица получают пособия в случае карантина, а также карантина ребенка до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин выделил более 11,2 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

— Собянин заявил, что Москва выделила на борьбу с COVID-19 284 млрд рублей

— Кабмин выделит еще 3 млрд рублей регионам на выплаты по COVID-19