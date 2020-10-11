Правительство РФ одобрило проект выплат на детей от трех до семи лет

Кабмин России одобрил проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду дополнительных средств на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ для проведения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно. Соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.

Как уточняется, принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в текущем году ежемесячных выплат на детей данного возраста.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство направит регионам 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми.

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