ОПЕК предрекла к 2040 году повышение спроса на нефть на 9%

Ежегодный прогноз картеля World Oil Outlook продемонстрировал, что мировой спрос на нефть к 2040 году возрастет на 9%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, он составит 109,3 млн баррелей в сутки. В прогнозе предыдущего года говорилось, что показатель будет равен 110,6 млн баррелям в сутки.

Как отмечают эксперты ОПЕК, такое изменение прогноза связано с пандемией коронавируса, которая сместила ожидания на более низкий уровень.

Аналитики также предсказывают, что в 2020 году спрос на нефть упадет до 90,7 млн баррелей в сутки, а затем, в грядущем году, вновь начнет расти. Согласно прогнозам, к 2025 году показатель достигнет 103,7 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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