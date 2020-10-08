США ввели новые санкции в отношении Ирана
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министерство финансов США ввело санкции в отношении 18 иранских банков. Об этом сообщает сайт американского финансового ведомства.
Как стало известно, такое решение было принято министерством после консультаций с главой Госдепартамента Майком Помпео.
Уточняется, что в санкционный список США попали Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Iran Zamin Bank и другие иранские банки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США вводят новые санкции против минобороны Ирана и Мадуро
— США анонсировали санкции против Ирана за убийство Афкари