Захарова назвала решение Польши по «Севпотоку — 2» политически мотивированным

Польша приняла решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по проекту «Северный поток — 2» пять европейских компаний в угоду США, чтобы реализовать идею по созданию альтернативного хаба для перепродажи американского сжиженного газа в страны Восточной Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что речь идет об «очередной политически мотивированной попытке» давления на российского экспортера, который много лет надежно снабжает природным газом европейских потребителей.

«Мы нисколько не удивлены стараниями Варшавы с помощью сомнительных методов, включая использование мер, явно не соответствующих юрисдикции польских ведомств, затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что польский регулятор оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Российская компания заявила о намерении подать апелляцию на решение UOKiK.

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