Асад заявил, что Сирия обсуждала с Россией вопрос кредитов

Дамаск обсуждал с Москвой вопрос новых кредитов, но пока не готов брать займы. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, передает РИА «Новости».

По словам сирийского лидера, пока необходимо подготовиться к тому, чтобы взять кредиты, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне.

Он также отметил, что в нынешней экономической ситуации Сирии кредиты помогли бы стране, однако нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем вернуть эти средства.

«Иначе это станет тяжелым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты», — подчеркнул глава САР.

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