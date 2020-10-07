Глава ПСБ и калужский губернатор обсудили крупные инвестпроекты

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша провели в среду рабочую встречу, темой которой стала реализация крупных инвестпроектов в рамках подписанного на форуме «Армия 2020» двустороннего соглашения.

«В Калужской области сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, исполнителей по гособоронзаказу и госконтрактам, это регион с развитой оборонной промышленностью», — напомнил Фрадков.

Расширяя партнерство с предприятиями ОПК, ПСБ одновременно готов предоставить их сотрудникам наиболее актуальные финансовые продукты на самых привлекательных условиях, заявил он.

Фрадков напомнил, что ПСБ принимает участие в реализации федеральных программ «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека», выдает кредиты под минимальные проценты.

Кроме того, для удобства клиентов при оформлении ипотечных сделок ПСБ открыл в Калуге специализированный ипотечный центр, куда могут обратиться как сотрудники ОПК, военнослужащие, так и другие жители области.

«В 2021 году мы планируем открыть наш офис в Обнинске, где находится много предприятий ОПК», – заявил Фрадков.

В свою очередь Шапша приветствовал «решительный настрой» ПСБ на наращивание сферы и объемов присутствия в Калужской области.

В поступившем 7 октября в редакцию «Газеты.Ru» пресс-релизе отмечается, что ПСБ планирует осуществлять как сопровождение контрактов, так и необходимое финансирование в рамках реализации значимых инвестиционных проектов Калужской области.

Так, банк уже предложил спецусловия по ипотеке для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ. Минимальная ставка для них составляет всего 3,99% на покупку нового жилья и рефинансирование, а по программе с господдержкой – 5,85% для всех клиентов.