«Газпром» намерен обжаловать решение Польши по «Северному потоку — 2»

«Газпром» заявил о принципиальном несогласии со штрафом Управления по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей компании.

Как отмечается, российская компания планирует оспаривать данное решение, поскольку не нарушала антимонопольного законодательства Польши.

Ранее стало известно, что UOKiK оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний на $7,6 млрд и $100 млн соответственно. Решение о взыскании связано с делом о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В 2018 году UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и пяти его партнеров по строительству «Северного потока — 2».

До этого польский регулятор уже оштрафовал «Газпром» на $57 млн за отказ предоставить сведения о контрактах. «Газпром» обжаловал данное решение.

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