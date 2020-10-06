МВФ продлил расширение квот на полгода

Международный валютный фонд сообщил, что продлил экстренное расширение квот стран-членов на полгода — до 6 апреля 2021 года, передает РИА «Новости».

В фонде пояснили, что решение было принято «на фоне срочных потребностей в балансе платежей», которые испытывают страны-члены.

В апреле 2020 года доступ стран-членов к ресурсам фонда был увеличен с 50% до 100%, а кумулятивный доступ — до 150% квоты. Изначально данные меры были приняты сроком на полгода.

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