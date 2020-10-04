В Белоруссии назвали срок получения первого транша в рамках кредита от России
Полина Рутковская
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Белоруссия ожидает до конца октября текущего года получить первый транш в рамках нового российского кредита, заявил глава белорусского министерства финансов Юрий Селиверстов. Об этом сообщает «БелТА».
Первый транш должен поступить по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), отметил министр. По его словам, средства будут переданы за три транша.
Ранее сообщалось, что Москва выдаст Минску кредит в размере $1,5 млрд. До конца года Белоруссия может получить $1 млрд. Еще $500 млн российская сторона направит Белоруссии в 2021 году.
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