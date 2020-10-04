Собянин назвал самую большую помощь бизнесу в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самая эффективная помощь для бизнеса в условиях пандемии коронавируса — это отсутствие ограничений.

Он отметил, что власти продолжают оказывать помощь предпринимателям в выдаче кредитов и реструктуризации старых займов.

«Но самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — это избежать их закрытия, избежать серьезных ограничений», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин напомнил, что указ о переводе 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы с 5 октября был подписан, чтобы избежать ограничения работы целых секторов экономики.

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