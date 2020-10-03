Под Саратовом уполномоченного по борьбе с коррупцией ищут за взятку

Следственный комитет Саратовской области объявил в розыск оперативника МВД, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, с декабря 2019 года по июнь 2020 года оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД получил от жителя Саратова взятку в 780 тысяч рублей.

«Подозреваемый от правоохранительных органов скрылся и объявлен следователями СК в федеральный розыск. Оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление места его нахождения», —сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Скрывшемуся мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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