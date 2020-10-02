В США готовят новые санкции против России

В палату представителей Конгресса США внесен законопроект новых санкций против России. Об этом сообщил один из авторов проекта конгрессмен Брэд Шерман на своем сайте.

Инициативой предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать Россию. Речь идет о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов.

По словам Шермана, это лишит Россию сотен миллиардов долларов инвестиций.

Брэд Шнайдер, еще один из авторов законопроекта, рассказал, что документ обязует главу Национальной разведки в течение 30 дней после выборов сообщить о вмешательстве из-за рубежа.

Если иностранное государство вмешалось в избирательный процесс, то против него автоматически будут введены всеобъемлющее санкции.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Следующие президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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