В США готовят новые санкции против России
В палату представителей Конгресса США внесен законопроект новых санкций против России. Об этом сообщил один из авторов проекта конгрессмен Брэд Шерман на своем сайте.
Инициативой предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать Россию. Речь идет о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов.
По словам Шермана, это лишит Россию сотен миллиардов долларов инвестиций.
Брэд Шнайдер, еще один из авторов законопроекта, рассказал, что документ обязует главу Национальной разведки в течение 30 дней после выборов сообщить о вмешательстве из-за рубежа.
Если иностранное государство вмешалось в избирательный процесс, то против него автоматически будут введены всеобъемлющее санкции.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.
Следующие президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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