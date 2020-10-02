Нефть подешевела на 4%

Нефть подешевела уже более чем на 4% после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов Brent снизилась на 4,37%, до $39,14 за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,49%, до $36,98 за баррель.

Ранее в пятницу, 2 октября, Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.

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