В конгрессе США одобрен пакет мер о стимулировании экономики на $2,2 трлн
Ника Пикекатлет
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Палата представителей конгресса США одобрила новую версию законопроекта о мерах по стимулированию роста национальной экономики на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Так, в рамках обновленного документа планируется выделение $2,2 трлн.
Законопроект поддержали 214 членов конгресса, а против высказались 207 конгрессменов.
Однако пакет мер встречается с критикой сторонников Республиканской партии, поэтому ожидается, что документ не получит одобрение в сенате, где большинство является представителями данной политсилы.
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