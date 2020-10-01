Почти 90% отмененных из-за COVID-19 поездов возобновила РЖД

Компания РЖД возобновила почти 90% всех отмененных на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 поездов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

«Экономика исправляется, и пассажиры поехали. Мы восстановили практически 90% поездов», — уточнил он.

По слова Белозерова, РЖД реагирует на заказ российских субъектов, от этого зависит количество рейсов.

Он также добавил, что все пассажиры перевозятся в соответствии с эпидемиологическими требованиями.

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