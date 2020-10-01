На Токийской бирже произошел сбой, торги приостановлены

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа объявила об остановке работы из-за технических неполадок, все транзакции временно прекращены. Об этом сообщает агентство KYODO.

По информации агентства, специалисты биржи выявили неисправность, которая отвечает за распространение рыночной информации.

Торговая площадка должна была открыться в 9.00 по местному времени (3.00 мск). О сроках возобновления операций пока не сообщается.

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