Спрос на отдых у моря вырос на фоне объявления Собянина о каникулах

Спрос на южные туры заметно вырос на фоне увеличения школьных каникул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на туроператоров.

Директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов рассказал, что это многократно подняло спрос на отдых до несвойственных октябрю значений.

По его словам, в день, когда власти объявили о двухнедельных каникулах, спрос на поездки в Турцию вырос в 4,5 раза.

Представитель туроператора Anex Tour сообщил, что наиболее популярными направлениями для отдыха на время школьных каникул являются Турция, Сочи, экскурсионные туры по России, а также ОАЭ и Мальдивы.

При этом большая часть туров на октябрь уже распродана.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столичных школах двухнедельные каникулы, чтобы замедлить рост числа заражений коронавирусом.

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