Путин поручил прекратить вывоз необработанной древесины
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины из страны, передает ТАСС.
Глава государства поручил правительству подготовить нормативную базу, которая позволит поставить «жесткий заслон» вывозу сырья из страны.
Путин подчеркнул, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. Он потребовал подготовить предложения по декриминализации отрасли.
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