В России могут отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением отменить накопительную часть пенсии. Документ опубликован на сайте организации.

По мнению представителей ФНПР, идея накопительной пенсии дискредитируется наличием накопительного компонента в системе государственного обязательного пенсионного страхования.

Так, к следующему году период ожидаемой выплаты показатель для накопительного компонента пенсии достиг 22 лет, что снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных.

Отмечается, что пенсионеры получают суммы пенсионных накоплений с 2012 года.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России повысят накопительную пенсию.