НТС предрек России закрытие трети АЗС до конца года

Независимый топливный союз (НТС) спрогнозировал, что треть российских заправок может закрыться в текущем году. Об этом сообщают «Известия».

Такие прогнозы связаны с началом действия включающего новые рекомендации по оснащению АЗС национального стандарта с 1 октября.

Согласно изменениям, заправки должны будут иметь в распоряжении оборудование с контролем количества заливаемого топлива и оснащенные программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа колонки.

По мнению вице-президент НТС Дмитрия Гусева, не все АЗС смогут позволить себе такое оборудование и столкнутся со штрафами.

«В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — произнес эксперт.

Кроме того, без новой техники заправки не смогут соблюдать ужесточающиеся требования к точности отпуска топлива.

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