Налоговый капитал для несовершеннолетних самозанятых составит 22 130 рублей

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект о дополнительном налоговом вычете для самозанятых до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Так, с 1 января 2021 года молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых, смогут получить право на дополнительный налоговый капитал.

Отмечается, что эта сумма будет равна размеру МРОТ и составит 12 130 руб.

Таким образом, самозанятые молодые люди с учетом стандартного вычета в 10 тыс. руб. получат 22 130 руб. Уточняется, что эти деньги можно будет потратить на уплату будущих налогов.

Ранее Федеральная налоговая служба начислила более 8,5 млрд руб. налогового капитала самозанятым гражданам.

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