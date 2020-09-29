Официальный курс евро превысил 93 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 30 сентября повысился на 1,54 руб. и составил 93,0237 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 1,01 руб. и достиг 79,6845 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 1,25 руб., до 85,6871 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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