В Белоруссии заявили о достижении консенсуса в переговорах с Россией по газу
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о продвижениях в разрешении вопроса цены на газ между Москвой и Минском. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о стоимости поставок российского газа для Минска в 2021 году. По словам Семашко, вероятнее всего поэтапное снижение цены начнется уже с 1 января грядущего года.
«Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус», — произнес Семашко.
Посол также считает, что создать общий рынок газа в Союзном государстве будет возможно с 1 января 2022 года.
Ранее главы Минэнерго России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере.
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