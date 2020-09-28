Биржевые индексы в Нью-Йорке показали уверенный рост
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже показали уверенный рост. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Промышленный индекс Dow Jones подрос на 1,36% до отметки 27 520,56.
Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на +1,52%, до 11 078,93 пункта.
Индекс S&P 500 вырос 1,37%, до уровня 3 343,75.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Санкции за коронавирус: США раскручивают антикитайскую кампанию
— Цена на нефть марки WTI достигла исторического антирекорда
— Индексы Нью-Йоркской биржи менялись разнопланово перед выступлением Трампа