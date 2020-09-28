Эксперт назвал причины падения курса рубля

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT объяснил, почему российская валюта продолжает снижение.

По его словам, колебания связаны с влиянием конъюнктурных факторов, которые приводят к высокой волатильности национальной валюты по отношению к иностранным.

«Это факторы, которые носят в большей степени спекулятивный характер и являются реакцией на общие политические события», — сказал эксперт.

Другой причиной падения рубля, по его словам, является угроза второй волны коронавируса.

Тем не менее, Твердохлеб выразил уверенность, что до конца года российская валюта стабилизируется и даже может вернуться к летнему уровню.

Ранее курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с начала 2016 года.

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