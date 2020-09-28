Путин поддержал создание единого сайта для продажи конфискованного имущества
Семён Сонный
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Президент России Владимир Путин поддержал идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о создании единого сайта для продажи конфискованного имущества. Об этом сообщает РИА «Новости».
С инициативой выступил глава ведомства Игорь Артемьев, указано в сообщении.
В ходе встречи с главной государства глава ФАС заявил, что ведомство уже подготовило законопроект, предусматривающий создание такого сайта.
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