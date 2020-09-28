В Кремле убеждены, что курс рубля восстановится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменения курса рубля, выразил убеждение, что валюта восстановится. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Совсем недавнее и давнее прошлое показывает, что эта волатильность двухсторонняя. За периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает... Но это рыночная волатильность, поэтому нет сомнений, что потом произойдет восстановление позиций рубля», — сказал Песков.

Ранее курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль, обновив рекорд от 11 февраля 2016 года. Курс доллара также превысил 79 рублей, впервые с 2 апреля.

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