Белоруссия предложила производить «Белазы» на территории России

Белоруссия предложила начать производство самосвалов «Белаз» на территории России. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает РИА «Новости».

«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов «Белаз» в РФ», — уточнил он.

По словам Евтухова, аналогичную технику в России создает компания Caterpillar. Он отметил, что проект по производству белорусских самосвалов может быть осуществлен на российской территории.

Замглавы Минпромторга также добавил, что Белоруссия просит российскую сторону изучить возможность углубленной локализации производства дорожно-строительной техники в Брянске.