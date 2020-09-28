«Ъ»: стали известны детали плана восстановления российской экономики

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Разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики 23 сентября был утвержден на заседании правительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в окончательной редакции его стоимость составляет 6,4 трлн руб.

Согласно документу, базой для экономического роста станут «спасаемые» отрасли. Например, импорт продукции легкой промышленности внутри страны и развитие российского туризма.

Еще одна черта плана — субсидирование отраслей вместо их привычного финансирования.

Как отмечает издание, в ближайшие годы за повышение эффективности социальной политики будет отвечать проект «Социального казначейства», налоговое перераспределение будет сделано в пользу IT- и инновационных секторов.

Кроме того, в плане появились соглашения о защите и поощрении капиталовложений, он также включает в себя крупные инвестиции в автодороги.

Проект плана восстановления экономики был первоначально представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня, после чего началась его доработка.

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