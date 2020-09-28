Банки обеспокоены законопроектом о запрете навязывания услуг

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для кредитных карт. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее письмо Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Так, при оформлении кредитных карт и карт с овердрафтом банк создает клиенту счет, выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Заемщик может взять в долг у банка, переводить с карты средства или снимать их. В АБР считают, что законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными».

По мнению банковских представителей, нововведения могут нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, слишком расширив права клиентов.

Кроме того, АБР считает размытыми условия, когда клиент может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг. Это позволит гражданам специально обращаться в контролирующие финорганизации учреждения для взыскания финансовых компенсаций.

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