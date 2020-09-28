Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Нефть дешевеет в понедельник утром, цены на нефть WTI уже упали ниже $40 за баррель, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 0,71%, до $42,11 за баррель, ноябрьских — на 0,64%, до $41,65 (на 8.11 мск). Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,77%, до $39,94 за баррель.

Отмечается, что спрос снижается из-за ситуации с коронавирусом. Суточный прирост заражений продолжает увеличиваться: в США уже подтвердили семь миллионов случаев, в Индии — шесть миллионов. Инвесторы опасаются второй волны и, соответственно, карантина, что негативно повлияет на восстановление мировой экономики.

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