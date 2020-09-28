Московские «Ашаны» оштрафованы на 1,55 млн рублей

Роспотребнадзор оштрафовал ряд магазинов сети «Ашан» в Москве на 1,55 млн рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции. Соответствующая информация приведена на официальном сайте ведомства.

«За нарушения требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО «АШАН» пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка магазинов данной сети проводилась в период с 14 мая по 25 июня 2019 года. В данном случае речь идет об изготовляемой гипермаркетами продукции: хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок.

По итогам проверки «Ашану» были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии.

ООО «АШАН» обжаловало вышеуказанные акты, однако Арбитражный суд в Москве постановления Роспотребнадзора признал законными и обоснованными. Действие девяти деклараций было прекращено.

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