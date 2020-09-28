ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Еврокомиссия рассматривает вариант выделения средств на реформу в энергетической сфере Украины. Об этом сообщает RT.

Соответствующая инициатива представлена в тендере, опубликованном Генеральным директоратом по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения.

Документ предполагает выделение €2 млн Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.

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