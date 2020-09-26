В РФ начали разработку новой льготной ипотеки

В России начали разработку новой программы льготной ипотеки на частные дома, пишут «Известия».

По данным издания, предполагается, что ставка новой ипотеки составит 6,5-7,5% годовых.

Ее можно будет оформить и на строительство дома, и на уже готовое жилье, построенное по типовым проектам.

Программа будет распространяться на молодые семьи, военных, инвалидов, молодых специалистов и другие категории граждан.

Создание новой ипотеки поручили рабочей группе президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков. После того как программа будет разработана, ее направят на согласование в правительство.

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