В РФ начали разработку новой льготной ипотеки
В России начали разработку новой программы льготной ипотеки на частные дома, пишут «Известия».
По данным издания, предполагается, что ставка новой ипотеки составит 6,5-7,5% годовых.
Ее можно будет оформить и на строительство дома, и на уже готовое жилье, построенное по типовым проектам.
Программа будет распространяться на молодые семьи, военных, инвалидов, молодых специалистов и другие категории граждан.
Создание новой ипотеки поручили рабочей группе президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков. После того как программа будет разработана, ее направят на согласование в правительство.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%
— Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить
— Ипотечный бизнес ПСБ обгоняет рынок, увеличившись за 8 месяцев на 47%