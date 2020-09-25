Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина
Кинотеатры не переживут вторую волну коронавируса и соответствующих ограничений. Об этом сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — сказал он.
По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости.
Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице осложняется, заметен рост числа новых случаев инфекции и госпитализаций.
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