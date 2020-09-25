Ипотечный бизнес ПСБ обгоняет рынок, увеличившись за 8 месяцев на 47%

Иван Акимов

Ипотечный бизнес ПСБ растет в настоящее время быстрее средних показателей по рынку, заявила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева во время выступления на первом офлайн-заседании Девелопмент клуба.

Так, если прирост рынка по итогам 8 месяцев 2020 года составил 23%, то ПСБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на 47% относительно прошлогодних показателей, рассказала она.

«Банки во время пандемии также оказались в уязвимом состоянии на фоне общей макроэкономической ситуации», — констатировала она.

Однако, по словам Чернышевой, в том числе благодаря программе господдержки ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку.

Чернышева подчеркнула, что в период самоизоляции ПСБ сделал акценты на трех аспектах: создании новой ценности для клиента, новом уровне поддержки и взаимодействия с командой, а также коллаборации с партнерами.

Она привела такой пример: «Мы запустили программу субсидирования от застройщиков — это возможность оформить ипотеку на первые 6-12 месяцев со ставкой 0,5%, далее ставка достигает уровня 5,85% по программе господдержки».

В результате в рамках совместных акций с застройщиками запущена поддержка для снижения кредитной нагрузки для клиентов, оформлявших ипотеку ранее и уже въехавших в готовое жилье, пояснила начальник управления ипотечных продаж ПСБ.