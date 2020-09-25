Официальный курс евро достиг 89,6637 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на выходные и понедельник (26-28 сентября), сократился на 31,8 коп. и составил 89,6637 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара снизился на 35,8 коп. и достиг 76,8195 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 34 коп., до 82,5994 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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