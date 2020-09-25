ФАС будет регулировать цены на некоторые лекарства от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба будет регулировать цены на некоторые лекарственные препараты, предназначенные для лечения коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Как сообщалось, медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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