Берлин опасается, что антироссийские санкции заденут Германию

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что антироссийские санкции могут ударить по немецким компаниям, пишет РИА «Новости».

«Страна с нашими внешнеэкономическими переплетениями должна задаться вопросом, какого воздействия могут достигнуть санкции и в какой степени в этой связи можно ослабить себя самих», — сказал Альтмайер.

По его словам, Евросоюзу стоит внимательно оценивать соответствующие шаги.

Глава Минэкономики отметил, что в качестве меры предосторожности он ушел на домашний карантин. При этом его результат теста на COVID-19 оказался положительным, добавил Альтмайер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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